В России нашли способ защитить пенсионеров от мошенников

Проект ОНФ «За права заемщиков» предложил дать российским пенсионерам возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Соответствующая инициатива направлена в Центробанк. Об этом во вторник, 9 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на материалы организации.

Общественники предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Это значит, что пенсионеры получат право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они пользуются редко, и оставить лишь функции снятия наличных, оплаты в магазинах, входящих переводов. В ОНФ отметили, что пожилые россияне часто становятся жертвами мошенников, поэтому найденный общественниками способ позволить защитить пенсионеров от аферистов.

Другое решение предполагает возможность подачи сотовому оператору заявления о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств, рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила, что реализация идеи не потребует значительных финансовых расходов, но при этом позволит в кратчайшие сроки снизить число преступлений.

Опрошенные изданием юристы пояснили, что добровольный отказ от операций не противоречит законодательству. В Центробанке изданию сообщили, что уже работают над созданием дополнительной защиты пенсионеров и инвалидов при пользовании ими финансовыми услугами.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести ограничение на сумму онлайн-платежей пенсионеров. Он пояснил, что в 2020 году телефонные мошенники активизировались. Они пытаются под разными предлогами получить доступ к счетам пожилых граждан или путем манипуляций заставляют их самостоятельно перевести деньги на чужие карты.