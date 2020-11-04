Пенсионеры возмутились идеей лимита на онлайн-переводы

Союз пенсионеров России возмутился идеей ограничить онлайн-переводы для пожилых 10 тысячами рублей в сутки. Глава столичного отделения организации Игорь Корнеев уверен, что такая мера может только навредить людям старшего возраста, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тысячами рублей. Это будет проблематично», — объяснил Корнеев. По его словам, «если человека хотят обмануть, он поддается этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут».

С предложением ограничить сумму онлайн-платежей пенсионеров ранее в среду, 4 ноября, выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Свою идею он объяснил стремлением ограничить пожилых людей от мошенников, которые активизировались за время пандемии.

В Госдуме инициативу не поддержали. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такое ограничение на онлайн-переводы в первую очередь будет проблемой не для мошенников, которые не смогут единоразово украсть деньги с карты. Пострадают от этого пенсионеры, так как в случае надобности они не смогут перевести более крупную сумму.