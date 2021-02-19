Певица дала отпор обругавшим ее за попытку скрыть лишний вес фанатам

Австралийская певица Рикки-Ли Коултер (Ricki-Lee Coulter) дала отпор обругавшим ее за попытку скрыть лишний вес на фото фанатам. На соответствующий снимок и развернувшуюся под ним дискуссию обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном в Instagram фото 35-летняя знаменитость запечатлена на пляже в черном бикини на фоне океана. Снимок вызвал негативную реакцию у одного из подписчиков звезды из-за позы, в которой сфотографировалась Коултер. «Ты специально отставила ногу назад, чтобы скрыть форму своих бедер. Я думал, что ты поддерживаешь любые женские тела», — возмутился он.

Комментарий задел чувства австралийки, и она дала отпор хейтеру, со словами: «Если что, я выходила из воды. Может быть, в следующий раз буду выходить с неудобно сдвинутыми ногами, чтобы ты был счастлив», — ответила исполнительница.

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Фанаты певицы поддержали ее и выразили свое восхищение. «Рикки, ты выглядишь потрясающе, и какой же трус тот парень, который написал тебе этот комментарий», «Ты выглядишь фантастически, и я понятия не имею, какое отношение имеет чертова “нога сзади, чтобы скрыть бедра” к тому, что ты естественно выходишь из воды», «Милая, ты такая горячая! Не слушай никого», — писали поклонники.

В январе звезда OnlyFans дала отпор обругавшим ее за чересчур откровенное бикини фанатам. На кадрах звезда онлайн-платформы Джордан Хартли принимает душ на пляже в бикини с цветочным принтом. Ролик вызвал негативную реакцию со стороны подписчиков из-за слишком маленького размера ее купального костюма.