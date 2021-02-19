Обвиняемого в педофилии нашли мертвым в московском СИЗО

В камере московского следственного изолятора №7 нашли мертвым обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По предварительным данным, 44-летний москвич покончил с собой.

9 февраля мужчину задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, он ворвался в чужую квартиру, где избил хозяина и напал на подростка. 12 февраля по решению суда его поместили в СИЗО. В ночь на 19 февраля сотрудники изолятора нашли его без признаков жизни.

Как уточнят издание, погибший — брат сценариста российских художественных фильмов.