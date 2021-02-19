Модель показала пораженное болезнью тело и вызвала споры в сети

Модель и звезда британского реалити-шоу Love Island показала пораженное болезнью тело и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

27-летняя Оливия Боуэн (Olivia Bowen) опубликовала в Instagram-сторис снимки своего живота с красными пятнами от псориаза. Девушка призналась, что борется с этой болезнью с 17 лет. «Иногда это ужасно, больно, и я чувствую себя неуверенной в себе. Но я стараюсь брать себя в руки и напоминать себе, что есть вещи гораздо хуже, чем просто пятна на теле. Это просто кожа. Гораздо важнее то, какой я человек», — написала она.

Пользователи сети обругали звезду в комментариях под материалом. «Просто носи одежду, и никто об этом не узнает», «А зачем это выкладывать?», «Приватная жизнь — счастливая жизнь», — высказывались они.

Фанаты Боуэн, в свою очередь, выступили в защиту знаменитости. «Говорите о ней что угодно, но она как минимум показывает себя настоящую и то, от чего страдает множество людей», «У меня тоже псориаз, и я рада, что ты это показываешь», «Нам надо научиться жить с этим и не стесняться себя», — ответили юзеры.

В сентябре 2019 года Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо на фото без макияжа. На снимке заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.