Иностранное судно у берегов Крыма эвакуируют после смерти моряка

Судно под панамским флагом в Керченском проливе у берегов Крыма с пятью отравившимися моряками эвакуируют после смерти одного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Оперативный дежурный направил к судну морской буксир "Меркурий", потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию», — сказал он.

Кравченко добавил, что эвакуация судна осложняется погодными условиями. Кроме того, пока неизвестно, сколько человек находятся на борту.

В декабре прошлого года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно, на котором находились 19 человек. По данным МЧС, затопление произошло из-за обледенения.