Россия
 
Последние новости
Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса
В Киеве у нидерландского дипломата угнали велосипед
Стало известно название российской команды для выступления на Олимпиадах
Опубликована расшифровка разговоров бывших полицейских по делу Голунова
Минюст создаст еще один реестр иноагентов
С россиян собрались усерднее взимать налоги
Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Майдана
Российская судья написала Бастрыкину явку с повинной
Скабеева осудила людей за просмотр слитого видео с ее участием
«Турецкий черт» едва не опрокинул поднос на Кадырова
Новости партнеров
Прослушать новость

Иностранное судно у берегов Крыма эвакуируют после смерти моряка

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Судно под панамским флагом в Керченском проливе у берегов Крыма с пятью отравившимися моряками эвакуируют после смерти одного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Оперативный дежурный направил к судну морской буксир "Меркурий", потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию», — сказал он.

Кравченко добавил, что эвакуация судна осложняется погодными условиями. Кроме того, пока неизвестно, сколько человек находятся на борту.

В декабре прошлого года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно, на котором находились 19 человек. По данным МЧС, затопление произошло из-за обледенения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Баренцевом море затонуло рыболовное судно
Затонувшая в Севастополе списанная российская подлодка всплыла
Названы задачи экипажа «Лошарика»