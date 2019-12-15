Затонувшая в Севастополе списанная российская подлодка всплыла

Списанная российская подлодка, которая ранее затонула вместе с плавучим доком в Севастополе, всплыла. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, док ПД-16 вместе с подлодкой мог затонуть из-за его технического состояния. При этом отремонтировать его уже было невозможно. Источник также пояснил, что всплывшая подлодка — это Б-380, ранее носившая название «Горьковский комсомолец» — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом».

Как отмечает ТАСС, в начале 2000-х годов подлодку захотели отремонтировать, однако затем работы свернули, а лодку списали. В 2016 году ее включили в тендер Минбороны на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

Плавучий док ПД-16 был заложен еще в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны на нем проводились ремонты на боевых кораблях и подлодках.

Списанный плавучий док, в котором находилась списанная российская подлодка, затонул в Севастополе в ночь на воскресенье. Инцидент произошел в Южной бухте города. Отмечалось, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота уже не принадлежали.

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