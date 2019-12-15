Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док, в котором находилась списанная российская подлодка, затонул в Севастополе. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно- промышленном комплексе.

По данным одного из собеседников агентства, инцидент произошел в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя. Другой источник пояснил, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота уже не принадлежали.

О пострадавших пока не сообщалось. При этом Минобороны России и Черноморский флот данную информацию не комментировали.

Ранее в декабре произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», его потушили спустя сутки. По данным «Коммерсанта», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.

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