Затонувшие в Севастополе списанный плавдок и подлодку решили утилизировать

Затонувшие в ночь на воскресенье в бухте в Севастополе списанные плавучий док и подлодку готовят к буксировке к месту утилизации. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Большой плавучий док ПД-16 был построен в 1941 году. Он и списанная дизель-электрическая подлодка Б-380 ночью затонули, но позже подлодка всплыла. В результате случившегося никто не пострадал. Плавдок и находившаяся в нем подлодка не эксплуатировались флотом больше десяти лет.

15 декабря сообщалось, что в начале 2000-х годов подлодку Б-380 захотели отремонтировать, однако работы свернули, а лодку списали. В 2016 году ее включили в тендер Минобороны на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

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