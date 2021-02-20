В Подмосковье задержали подозреваемых в серии убийств с 2000 года

В Московской области полиция задержала восьмерых подозреваемых, предположительно, причастных к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, задержаны организатор и семь участников банды.

«В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волк.

Ранее 20 февраля сообщалось, что Игорь Буртасов, известный как Гоша, участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов, «29-й комплекс», вышел на свободу. В 2006 году Гоша как один из самых активных участников банды был приговорен к 21 году колонии строгого режима, однако смог выйти раньше положенного срока.