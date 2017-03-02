Лидер банды «29-й комплекс» Рузалик получил почти 25 лет за убийства

Верховный суд Татарстана вынес приговор криминальному авторитету, одному из лидеров организованного преступного сообщества «29-й комплекс» Рузалю Асадуллину по прозвищу Рузалик. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

За серию убийств в 1990-х годах ему назначили наказание в виде 24 лет 11 месяцев лишения свободы. Первые 14 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Гособвинитель просил приговорить 47-летнего Рузалика к пожизненному заключению.

В апреле 2015 года Асадуллину был вынесен первый приговор, по которому он получил 24,5 года заключения за совершение семи убийств. После этого Рузалик заключил досудебное соглашение со следствием и сообщил о других своих преступлениях в составе «29-го комплекса».

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В июле 2006 года 32 участников банды отправили в колонию на длительные сроки за бандитизм и убийства более двух десятков человек. Преступления совершались в период с 1993 по 2001 годы на территории Татарстана, Москвы и Московской области.

Рузалику удалось скрыться в 2003 году. Его задержали 1 апреля 2012 года в Киеве.

Из материалов дела следует, что в начале 1990-х годов Асадуллин вошел в ОПГ и вскоре стал одним из его руководителей. Следователи установили его причастность к убийству киллера банды, который стал рассказывать о совершенных им преступлениях. Также в списке жертв Рузалика лидер елабужской преступной группировки «Айдароновские». В мае 2001 года внутри банды произошел раскол. Рузалик стал воевать против бывшего товарища Адыгана Саляхова и в ходе этого противостояния застрелил двух сторонников неприятеля.

Банда «29-й комплекс» была создана Мансуром Сафиным, свое название она получила от одного из районов Набережных Челнов. В ОПГ входили спортсмены, там приветствовался здоровый образ жизни.