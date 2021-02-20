Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян отметила подачу документов на развод с мужем рэпером Канье Уэстом видео в откровенном образе. Ролик появился в сторис на ее странице в Instagram.

Бизнесвумен показала подписчикам новую коллекцию спортивной одежды и белья собственного бренда Skims, опубликовав ролик из гардеробной. Она засняла себя в зеркало и попозировала в сером кроп-топе и трусах марки, стоимость которых на сайте составляет 2,3 тысячи рублей.

Известно, что телезвезда поделилась кадрами в своих соцсетях сразу после появления новостей о ее разводе с супругом после семи лет брака. Сообщалось, что у Кардашьян и Уэста есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, бизнесвумен попросила мужа о совместной опеке над четырьмя общими детьми. По словам приближенных к паре источников, развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».

Информация о том, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, появилась 6 января. Инициатором разрыва якобы выступила супруга хип-хоп-исполнителя. Вдобавок выяснилось, что Уэст после развода планирует переехать в Лондон и развернуть проповедническую деятельность в Европе.