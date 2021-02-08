Ким Кардашьян привлекла внимание фанатов к собственному бренду кадрами в белье

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду косметики KKW Beauty, разместив в сети откровенные снимки и видео в нижнем белье. Серия сторис и публикаций появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах 40-летняя телезвезда позирует в вязаном комплекте, состоящем из бюстгальера, стрингов и чулок с поясом. На одном из них знаменитость поливает себя медом, сидя на столе с множеством фруктов. На другом рекламном фото Кардашьян позирует с пчелиными сотами.

Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под публикацией. «Моя королева», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь», «Просто невероятно», «Очень красиво», «Почему ты такая красивая», — писали они.

В январе Ким Кардашьян показала подготовку к съемке в обнажающем ягодицы костюме. Для фотосессии стилисты подобрали модели блестящий розовый костюм, состоящий из корсета, переходящего в брюки с заниженной посадкой, и обнажающий ее ягодицы. На размещенных в соцсети снимках видно, как ассистент помогает ей одеться, а затем она позирует на камеру.