Ким Кардашьян пожалела подписчиков и решила раздать им по 500 долларов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, пожалела нуждающихся поклонников и решила раздать им по 500 долларов (37 тысяч рублей). Об этом сообщает Page Six.

В своих соцсетях 40-летняя знаменитость объявила, что пожертвует деньги «тысяче счастливчиков» в честь Рождества. «Я знаю, что 2020 год был сложным. Люди борются за выживание, переживают, как они будут платить по счетам, покупать еду и подарки под елку для своих детей. Я хочу выразить свою любовь и отправить по 500 долларов тысяче человек», — высказалась Кардашьян.

Телезвезда попросила подписчиков оставить в комментариях хэштеги $Cashtag и #KKWHoliday и пообещала случайным образом выбрать победителей. Фанаты поблагодарили ее за щедрость и заявили, что будут счастливы возможности выиграть в конкурсе.

Ранее Ким Кардашьян поделилась видео, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и раскрыла секрет идеальной посадки вещей на своей фигуре. Она рассказала, что всегда надевает под наряды белье собственного бренда Skims, которое подчеркивает ее тонкую талию и сглаживает недостатки на широких бедрах.