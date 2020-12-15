Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды при тонкой талии и широких бедрах

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась видео в откровенном наряде и раскрыла секрет идеальной посадки вещей на своей фигуре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах 40-летняя знаменитость примерила белое облегающее платье с широким вырезом на спине. Кардашьян рассказала, что всегда надевает под наряды белье собственного бренда Skims, которое подчеркивает ее тонкую талию и сглаживает недостатки на широких бедрах. Так, для описанного образа она выбрала новое корректирующее трико телесного цвета с открытой спиной стоимостью 68 долларов (пять тысяч рублей). Ролик набрал более 3,4 миллиона просмотров.

Поклонники оценили внешний вид телезвезды в комментариях. «Сногсшибательна!», «Красота», «Спасибо, Ким, мне нравятся твои рекомендации», «Отличная вещь!», «Идеально» — писали они.

В декабре Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за слишком маленького размера бикини. На фото она позирует на балконе дома, сидя на бортике джакузи. Знаменитость снялась с распущенными волосами в миниатюрном купальнике изумрудного цвета. «Этот купальник ничего не закрывает», — высказывались подписчики.