Фанаты сочли «уродливой» новую обувь бренда Канье Уэста на пляжном фото его жены

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, поделилась снимком в новой обуви собственного бренда ее супруга Канье Уэста Yeezy и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram 40-летняя телезвезда разместила пляжное фото, на котором она запечатлена на байдарке в слитном голубом купальнике с вырезами, синих велосипедных шортах, а также в белых резиновых кроссовках Yeezy Foam RNNR Ararat с отверстиями. Ее образ дополнили зеркальные солнцезащитные очки. Публикация набрала больше двух миллионов лайков.

Пользователи сети принялись комментировать дизайн обуви, называя ее уродливой. «Кроссовки похожи на крокодилов», «Ужасающие», «Самая уродливая обувь, которую я только видела», «Они выглядят хуже, чем кроксы, если это вообще возможно», — высказывались они.

Ранее в декабре новые сланцы Канье Уэста вызвали недоумение у покупателей из-за сходства с едой. Речь идет об обуви Yeezy 450 Slide, модель которых получила название Ophani. Верхняя часть силуэта отделана множеством отверстий, в то время как подошве придали волнообразную форму.