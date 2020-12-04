Новые сланцы Канье Уэста вызвали недоумение у покупателей из-за сходства с едой

Поклонники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста раскритиковали новую пару обуви его собственного бренда Yeezy за сходство с картофелем фри и кукурузными чипсами. Комментарии появились в Instagram.

Речь идет о сланцах Yeezy 450 Slide, модель которых получила название Ophani. Конструкция выполнена из фирменной пены EVA. Верхняя часть силуэта отделана множеством отверстий, в то время как подошве придали волнообразную форму. Тапки будут доступны к покупке 27 декабря, стоимость пары составит 65 долларов (4,8 тысячи рублей).

Дизайн сланцев вызвал недоумение в социальных сетях, их сравнили с картофелем фри и кукурузными чипсами Cheetos. Так, например, юзер @saffycreatives разместил фото обуви, на котором заменил верхнюю часть силуэта на картофель фри в форме вафель, которые подают в американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A, с подписью «Теперь я понял».

Многие фанаты также окрестили шлепанцы уродливыми и высказали свои претензии Уэсту. «О чем думал Канье», «Господи, это просто уродство», «Выглядят, как пластилиновые», «Модель Yeezy-Читос», «Они словно кораллы», — писали они.

В августе новые кроссовки Канье Уэста оскорбили мусульман. Речь идет о кроссовках Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. Претензии у приверженцев религии вызвало использование компанией слов «Исрафил» — имени одного из четырех архангелов в исламе — и «Азриэль», означающее «вестник страшного суда».