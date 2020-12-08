Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за слишком маленького размера бикини

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимками в откровенном купальнике и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах 40-летняя знаменитость позирует на балконе дома, сидя на бортике джакузи. Она снялась с распущенными волосами в бикини изумрудного цвета. «Всегда находите свой свет!» — гласит подпись к публикации, которая набрала больше четырех миллионов лайков.

Подписчики Кардашьян высмеяли ее в комментариях под постом из-за слишком маленького размера купального костюма. При этом другие пользователи посчитали, что плавки звезды похожи на медицинскую маску. «Этот купальник ничего не закрывает», «Ты похожа на восковую фигуру», «А это нормально, что плавки выглядят как защитная маска?», «Ким, ты неправильно надела маску», «Зачем вообще было надевать бикини?» — писали фанаты.

Ранее в декабре Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов. Фотографией в наряде со своим изображением она анонсировала новую линейку бренда KKW beauty, посвященную ее дню рождения.