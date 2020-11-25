Фанаты не узнали Ким Кардашьян на фото в латексном наряде с глубоким декольте

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в откровенном наряде и удивила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость попозировала в облегающем комбинезоне модного дома Mugler из латекса красного цвета, который оформлен глубоким декольте и оранжевыми вставками. Она также надела туфли на каблуках в цвет костюма. Вдобавок волосы Кардашьян окрашены в красный цвет.

Подписчики телезвезды не узнали ее на опубликованных снимках, о чем написали в комментариях. «Она выглядит абсолютно по-другому», «Это старое фото или ты настолько изменилась?», «Ты сделала новые операции?», «Серьезно, Ким, у тебя словно новое лицо», «Не понимаю, может, дело в губах?», «Ты выглядишь как очередная модель в Instagram», — высказывались фанаты.

Автором снимков стал американец Пьер Снапс (Pierre Snaps), который является персональным фотографом семьи Кардашьян.

Ранее в ноябре фигура Ким Кардашьян в светоотражающем бикини взволновала фанатов. Ее запечатлели на диване в собственной гардеробной в купальнике из светоотражающего материала и с заплетенными в косу волосами. Пользователи принялись писать ей комплименты под фото.