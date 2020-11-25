Фигура Ким Кардашьян в светоотражающем бикини взволновала фанатов

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась фото в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 40-летняя знаменитость запечатлена на диване в собственной гардеробной. Ее засняли в бикини из светоотражающего материала и с заплетенными в косу волосами. «Отражаю», — подписала она пост, который набрал 2,2 миллиона лайков.

Фигура телезвезды взволновала поклонников, и они принялись оставлять ей комплименты в комментариях. «Очень горячо», «Потрясающая!», «Люблю тебя, красотка», «Невероятный снимок! Вау», «Превосходная фигура», — писали они.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе духов Crystal Collection собственного бренда KKW Fragrance. На одном из кадров она позирует спиной к фотографу без одежды, ее волосы заплетены в косу и украшены булавками с кристаллами. На другом фото телезвезда запечатлена лицом к камере в облегающем купальнике из латекса цвета хаки.