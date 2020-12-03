Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, поделилась снимками в наряде с изображением своего лица и вызвала раздражение у пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенных в Instagram кадрах 40-летняя знаменитость позирует в застегнутой на спине простыне со своим портретом, напоминающей платье-мини без бретелек. Под фотографиями в постельном белье бизнеследи анонсировала новую линейку бренда KKW beauty, посвященную ее дню рождения.

Фанаты обругали телезвезду в комментариях под материалом и обвинили ее в нарциссизме. «Я не думаю, что кто-то может быть более одержим собой, чем эта женщина», «Черт возьми, если бы она была пудингом, то съела бы сама себя, еще никто не был так помешан на себе», «Это какой-то новый уровень нарциссизма», «Выглядит жалко», «Ей нужна помощь», — высказывались они.

В ноябре фанаты не узнали Ким Кардашьян на фото в латексном наряде с глубоким декольте. Знаменитость попозировала в облегающем комбинезоне модного дома Mugler из латекса красного цвета, который оформлен глубоким вырезом на груди и оранжевыми вставками. Подписчики телезвезды не узнали ее на опубликованных снимках, о чем написали в комментариях.