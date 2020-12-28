Ким Кардашьян в корсете с искусственным прессом разочаровала фанатов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, опубликовала в соцсетях фотографии с семейного празднования по случаю Рождества. Серия постов появилась в ее Instagram-аккаунте.

Для торжества 40-летняя знаменитость выбрала насыщенно-зеленый корсет с деталью в виде искусственных кубиков пресса на животе, а также юбку с высоким разрезом более светлого оттенка. Автор ее костюма — креативный директор бренда Schiaparelli Дэниэл Розбери.

Поклонников разочаровал наряд телезвезды, и они начали сравнивать ее с героями популярных мультфильмов в комментариях. «Выглядишь как Халк, но бог с тобой, с Рождеством», «Не могу дождаться, когда сеть наводнят мемы с Халком», «Какой идиотский наряд», «Что с тобой случилось? Ты теперь Черепашка-ниндзя?», «Ожидала такого уродства от кого угодно, но не от Ким», — критиковали они.

Ранее Ким Кардашьян поделилась видео, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и раскрыла секрет идеальной посадки вещей на своей фигуре. Она рассказала, что всегда надевает под наряды белье собственного бренда Skims, которое подчеркивает ее тонкую талию и сглаживает недостатки на широких бедрах.