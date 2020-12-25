Опубликованы новогодние детские фото сестер Кардашьян

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала архивные семейные снимки, посвященные празднованию Рождества. Фотографии появились в сторис на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость поделилась серией рождественских открыток, которые семья традиционно выпускает каждый год. На некоторых кадрах сестры Кардашьян — Кортни, Ким и Хлои — изображены в детском возрасте. Так, например, родственниц запечатлели с бантами на голове в голубых свитерах с принтом в виде праздничных елок.

Скриншот: @kimkardashian 1 /2

На других фотографиях сестры Кардашьян позируют с собственными детьми. В 2018 году их сфотографировали на диване в нарядах белого цвета.

По словам бизнесвумен, семья впервые решила не сниматься для новой открытки в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. «Раз уж мы не будем делать фото в текущем году, поделюсь с вами архивными кадрами», — заключила она.

В июне 2019 года детское фото Ким Кардашьян в пижаме удивило поклонников. На изображении запечатлены маленькая Ким и Кортни Кардашьян на руках отца Роберта Кардашьян. Фанатов поразило сходство Ким с ее дочерью Чикаго Уэст.