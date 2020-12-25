Фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке семьи Кардашьян и развеселились

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась семейным снимком и развеселила пользователей сети. Пост появился на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость опубликовала фотографию с отдыха, на которой попозировала вместе с матерью Крис Дженнер, ее молодым человеком Кори Гэмблом, сестрами Кендалл, Хлои и Кортни, а также бывшим возлюбленным последней Скоттом Дисиком. Знаменитостей запечатлели на балконе на фоне гор.

Подписчики телезвезды обратили внимание на внешний вид ее старшей сестры Кортни. По их мнению, контуры ее тела вырезали из другого снимка и наложили на кадр с помощью фотошопа. «Кортни странно сверкает, как-будто ее просто прикрепили с другого снимка», «Такое ощущение, что Кортни добавили с помощью фотошопа», «Зачем вы добавили Кортни на фото?», «Нелепый фотошоп», — комментировали фанаты.

В августе поклонники не узнали сестру Кардашьян на новом селфи из-за обильного фотошопа. Хлои Кардашьян снялась с дочерью Тру в собственном доме. По мнению юзеров, она изменила форму лица и увеличила свои губы в фоторедакторе.