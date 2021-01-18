Ким Кардашьян показала подготовку к съемке в обнажающем ягодицы костюме

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам кадры с бекстейджа съемки, посвященной выходу новой линейки парфюма ее собственного бренда KKW Fragrance. Публикация появилась в ее Twitter-аккаунте.

В рекламной кампании 40-летняя знаменитость представляет три аромата в металлических флаконах в виде сердец, которые приурочены ко Дню Святого Валентина. В Instagram-аккаунте Кардашьян уточняется, что каждые духи имеют цветочный запах: флердоранжа, розового перца и мха.

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Для фотосессии стилисты подобрали предпринимательнице блестящий розовый костюм, состоящий из корсета, переходящего в брюки с заниженной посадкой, и обнажающий ее ягодицы. На размещенных в соцсети снимках видно, как ассистент помогает Кардашьян одеться, а затем она позирует на камеру.

В январе стало известно, что члены семьи Кардашьян одарили своих работников подарками за десятки миллионов рублей. Бизнесвумен Крис Дженнер и ее дочери Ким, Кортни и Хлои приобрели 30 часов швейцарского бренда Rolex, общая стоимость которых составила 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей). Таким образом родственницы поблагодарили съемочную команду шоу «Семейство Кардашьян» за 15-летнюю совместную работу.