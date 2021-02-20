Литва предложила заморозить строительство «Северного потока-2» до выборов в РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил Евросоюзу (ЕС) заморозить строительство газопровода «Северный поток-2» до проведения в России парламентских выборов, сообщает Reuters.

По его словам, трубопровод все чаще приковывает внимание европейских политиков в контексте обсуждения новых санкций из-за репрессий против оппозиции в РФ, однако Германия все так же упорно защищает его, называя коммерческим. «Замораживание может быть компромиссом», — сказал Ландсбергис.

Министр пояснил, что не предлагает полностью заблокировать строительство, а лишь приостановить его на время и «делать его, когда будем иметь дело с демократически избранным российским правительством». Министр добавил, что Европа не сумеет сохранить свое единство, если не отправит новым пакетом санкций «правильный сигнал» для России.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что работы по газопроводу удастся завершить до конца текущего года.

Парламентские выборы в России должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал оградить их от «любых попыток внешнего вмешательства».