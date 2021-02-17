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Путин призвал защитить выборы в Госдуму от ударов извне

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Власти не допустят вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями думских фракций. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 февраля.

«Выбор [граждан] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — сказал Путин.

Он также призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог. По его словам, партии «большой четверки» должны продемонстрировать глубину и зрелость дискуссии.

Комментируя работу нынешнего созыва нижней палаты парламента, Путин отметил, что он работает интенсивно и профессионально, даже несмотря на пандемию коронавируса.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования.

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