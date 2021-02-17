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Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме, люди требуют ощутимых перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 февраля.

«Люди требуют ощутимых перемен», — сказал Путин депутатам, указывая на запрос большинства граждан.

Глава государства призвал депутатов во время предвыборной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог.

Он также подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее эксперты описали три возможных сценария избирательной кампании, где основной план властей — получение «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства.

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