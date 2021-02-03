Памфилова допустила трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 февраля.

По ее словам, такая вероятность велика, и ЦИК должен быть к этому готов. Кроме того, в шести регионах состоится онлайн-голосование, в том числе в Москве.

Ранее Памфилова прогнозировала высокий уровень конкуренции на парламентских выборах. По ее словам, конкуренция усилилась после ухода с политической арены партий-пустышек.

Многодневное голосование впервые было опробовано в ходе принятия решения по поправкам к Конституции. Тогда проголосовать за или против внесения изменений в основной закон можно было в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Решение о многодневном голосовании было принято для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.