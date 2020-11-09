Президент России Владимир Путин поручил вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра на выборах глав субъектов страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС в понедельник, 9 ноября.

Глава ЦИК отметила, что продолжает писать письма в регионы с просьбой снизить муниципальный фильтр, однако «пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам».