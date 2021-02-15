Эксперты описали три сценария выборов в Госдуму

Эксперты описали три возможных сценария осенних выборов в Госдуму, основной план властей — получение «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование фонда «Петербургская политика».

Основной план носит название «Крепость», который также предполагает максимальный контроль над избирательной кампанией. Однако эксперты сомневаются, что единороссы с текущим рейтингом смогут получить более 300 из 450 мандатов. Кроме того, подобные цифры могут повлечь обвинения властей в обмене «легитимности на результат», говорится в докладе.

«Проблема плана "Крепость" в том, что он акцентирован на сохранении нынешнего статус-кво или внешнего укрепления позиций власти. Тогда накопившийся негатив может выплеснуться и после выборов, в том числе и вокруг 2024 года», — пояснил глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Также рассматривается вероятность сценария «Ветер перемен», при котором единороссы удержат простое большинство, а в Думу пройдет кто-то из малых партий.

Наименее же вероятным авторы доклада считают сценарий «Ускользающее большинство», допускающий потерю единороссами даже простого большинства. Хотя именно этот вариант удовлетворил бы все стороны, полагают эксперты.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.