Президент Литвы выступил за диалог с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за диалог с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать», — выразил уверенность Науседа.

По его мнению, в двусторонних отношениях есть требующие решения вопросы.

Науседа рассказал, что когда посол России Алексей Исаков вручал ему верительную грамоту, их встреча продолжалась 45 минут. «Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны», — отметил он.

При этом президент поторопился подчеркнуть, что «есть вещи, на которые мы, как сосед России, никогда не закроем глаза». Он уточнил, что это, например, ситуация на Украине и история с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал визит в Россию верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля унижением для объединения. Кроме того, Литва отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».