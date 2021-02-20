Россияне назвали самые ценные мужские качества

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, какие качества, по их мнению, присущи настоящим мужчинам. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

Чаще всего участники опроса отвечали, что настоящие мужчины должны быть честными, искренними и прямыми. Так считают 19 процентов россиян. 14 процентов опрошенных ценят в мужчинах надежность, уверенность и постоянство, 9 процентов назвали самыми ценными мужскими качествами порядочность и справедливость.

По данным ВЦИОМ, 18 процентов россиян считают, что мужчинам следует беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней. 8 процентов уверены, что настоящие мужчины — это защитники. Столько же полагают, что мужчина должен быть порядочным и достойным человеком.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ провел опрос о распределении обязанностей в семье. Подавляющее большинство россиян заявили, что воспитанием детей и уборкой в доме должны заниматься оба супруга.