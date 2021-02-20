Врач рассказал о пользе морозного воздуха для здоровья

Вдыхание морозного воздуха приносит пользу организму, если делать это через нос. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал заместителя директора НИИ ЛОР, отоларинголог Сергей Рязанцев.

По его словам, зимний воздух может ускорять обмен веществ, повышает тонус нервной системы, уменьшает интоксикацию, замедляет пульс. Холодный воздух применяют в лечении легочного и костно-суставного туберкулеза.

Врач пояснил, что целебный эффект достигается за счет воздействиях низкой температуры на дыхательные пути, а в легкие воздух попадает уже нагретым. «Из этого следует, что он действует исключительно на рецепторы носовой полости», — сказал Рязанцев.

Он уточнил, что носовые пути покрыты сложной сетью рецепторов. От температуры, важности или движения воздуха они раздражаются, происходит стимуляция нервной системы, в итоге оказывается влияние на работу всего организма. На этом же принципе строится применение ингаляций, орошений и электропроцедур при лечении не только лор-заболеваний, но даже неврозов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и других болезней.

Эффективность холодного воздуха впервые заметили в Польше в 1879 году в одном госпитале, отметил Рязанцев. Пациент с оспой вышел из палаты и долго сидел в саду в холодную погоду. Вскоре его состояние улучшилось. После этого местные врачи начали специально селить больных оспой в неотапливаемую комнату. «Убедившись в благоприятном эффекте, стали использовать этот метод для лечения пациентов с тифом, скарлатиной, корью, дифтерией», — добавил собеседник издания.

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