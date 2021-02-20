Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году

Ночь на 23 февраля в Москве может стать самой холодной в 2021 году. Прогноз столичного метеобюро передает РИА Новости.

По данным метеобюро, ожидается до минус 27 градусов. Затем будет снежная погода, предполагаемая высота осадков составит 7 сантиметров.

26 февраля ожидается нулевая температура и «слабый плюс», после чего снег начнет таять.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал жителем центра европейской части страны потепление в конце февраля. По его словам, в следующую пятницу, 26 февраля, аномальный холод начнет сменяться нормальной погодой. В период потепления ожидается 5-2 градуса мороза.