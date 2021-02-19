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Россиянам спрогнозировали погоду в марте

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Март в России в этом году будет холодный. Ранней весны не предвидится, ее наступление сдвинется на одну-две недели. Такую погоду спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в течение следующего месяца будет на один-четыре градуса ниже обычного. В начале апреля также ожидаются холода.

Тишковец пояснил, что сейчас в Москве лежат полуметровые сугробы, в Подмосковье их высота составляет до 70 сантиметров. Это в полтора раза больше нормы. Предположительно, снежный покров будет сходить долго. «Произойдет это лишь в период где-то к 15-20 апреля», — сказал он, добавив, что в лесах снег исчезнет к 1 мая. Все это может привести к серьезным паводкам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в марте в европейской части России не будет экстремально теплой погоды.

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