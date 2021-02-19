Раскрыта причина аномальных холодов в России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин раскрыл в разговоре с РИА Новости причину аномальных холодов в России.

По его словам, причина такой погоды заключается в некоторых последствиях глобального потепления. «Глобальное потепление зимой приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север», — сказал синоптик.

Варакин пояснил, что это приводит к тому, что при смене таких воздушных потоков увеличивается амплитуда так называемых «метеокачелей». То есть до 15 градусов за сутки или двое может меняться температура.

Как считает собеседник агентства, потепление в разных регионах наступит в разное время, но из Центральной России аномальные холода отступят уже в конце февраля. «Конечно, рекордный снегопад, который был, не повторится, но лопаты убирать рано», — сказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День защитника Отечества 23 февраля москвичей ждет погода «с мужским характером». В этот день атмосферный фронт обострится, будет ненастная погода — ожидается до трети месячный нормы осадков. Также усилится ветер, начнутся метели с ухудшением видимости.