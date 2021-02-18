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Россиянам пообещали потепление

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Фото: Владимир Астапкович

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на западе европейской части страны ожидается потепление. Его слова приводит ТАСС.

«В воскресенье-понедельник на западе европейской части России, в Калининградской, Ленинградской, Тверской, Московской областях температура повысится и будет всего лишь на пару градусов ниже нормы, почти придет в норму», — сказал он.

Однако Вильфанд предупредил, что потепление будет кратковременным. «Не нужно обнадеживаться и полагать, что пришла весна. Это будет ошибочное впечатление», — отметил он. Синоптик добавил также, что ожидаются заметные снегопады.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в марте. По его словам, экстремально высокой температуры в первый месяц весны в регионах европейской части России ожидать не стоит. «При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая», — сказал он.

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