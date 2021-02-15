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Россиянам рассказали о погоде в марте

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в марте. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экстремально высокой температуры в первый месяц весны в регионах европейской части России ожидать не стоит. «При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая», — сказал он.

Вильфанд отметил, что температура в марте ожидается около нормы. Он добавил, что жителям европейской части России не стоит надеяться, что весна будет ранней. Синоптик уточнил, что детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце текущего месяца.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления климатической весны в Москве. По его словам, март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими.

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