В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в России

Погодные аномалии в России и в мире связаны с движением циклона и антициклона, которое приводит к закачиванию воздуха из полярных регионов, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала «Звезда».

«На азиатской части нашей страны сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы — антициклон. Вот при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями (...) закачивается очень холодный воздух (...) именно из приполярных регионов», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в ночь на пятницу и на субботу, 19 и 20 февраля, будет «очень холодно» — температура воздуха может опускаться до минус 29 градусов.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что антициклон, который привел к похолоданию, также создает высокое давление и приводит к похолоданию выхолаживание подстилающей поверхности в условиях малой облачности. Иными словами, воздух у земли становится еще холоднее, объяснил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в марте. По его словам, экстремально высокой температуры в первый месяц весны в регионах европейской части России ожидать не стоит.