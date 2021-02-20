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Россиянам пообещали потепление в конце февраля

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал жителям центра европейской части страны потепление в конце февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Метеоролог отметил, что уже в следующую пятницу аномальный холод начнет сменяться нормальной погодой. Он рассказал, что в целом намечается тенденция к повышению температуры и температурный фон будет стремиться к своей норме. Вильфанд добавил, что погода станет мягкой и температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градуса мороза.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что март в России в этом году будет холодный. По его словам, ранней весны не предвидится, ее наступление сдвинется на одну-две недели. Он отметил, что температура воздуха в течение следующего месяца будет на один-четыре градуса ниже обычного. В начале апреля также ожидаются холода.

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