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Назван неожиданный плюс от пандемии

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Фото: Ashraf Amra / Globallookpress.com

После пандемии коронавируса низкооплачиваемых рабочих мест в мире станет меньше, считают эксперты McKinsey.

Они назвали это неожиданным плюсом. До пандемии почти все низкооплачиваемые сотрудники, потерявшие работу, могли перейти на другую должность с небольшим заработком, но теперь это изменится. Аналитики утверждают, что более 50 процентов сотрудников общественного питания, продаж и обслуживания станут искать более высокооплачиваемую работу, требующую новых навыков.

При этом высокооплачиваемых вакансий появится больше, особенно в сфере здравоохранения, науки и технологии. По прогнозам McKinsey, к 2030 году 100 миллионов человек (примерно каждый 16-й) будут вынуждены искать новую работу.

Ранее McKinsey предупредили Китай о новой проблеме. Превращение экономики страны из промышленной в постиндустриальную потребует огромных расходов на переобучение рабочих, считают эксперты. Если этого не произойдет, то Китай может столкнуться с системной безработицей.

Под серьезной угрозой окажутся 220 миллионов рабочих мест (30 процентов от всей рабочей силы) и от 22 до 40 процентов внутренних мигрантов, отметили в McKinsey.

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