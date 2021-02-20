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Торговавшую секс-рабынями из России группировку поймали в Испании

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Фото: Ronny Hartman / Reuters

Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая продавала в секс-рабство женщин из России и Польши. Об этом ведомство пишет на своем сайте.

В ходе операции участвовали 100 полицейских, расследование проводилось совместно с Европолом. В результате были задержаны 17 человек из городов Аликанте, Валенсия, Пальма. Среди них — граждане России, Украины, Польши, Германии, Уругвая, Молдавии, Литвы, Белоруссии, отмечает РИА Новости со ссылкой на комментарий полиции. Суд постановил отправить трех человек в предварительное заключение, двух женщин освободили.

Преступники обещали женщинам работу в Испании, Великобритании и Германии, тем самым «заманивая» к себе. По приезде жертв заставляли заниматься проституцией. Группировка также связана с другой организацией, которая помогала оформлять фальшивые медицинские документы после введения мер по борьбе с COVID-19. Помимо этого, преступники выращивали марихуану: у них изъяли 300 растений и 40 килограммов наркотика.

Отмечается, что группировка базировалась в Аликанте и Валенсии. У нее также были отделения в Польше, Германии, Великобритании, России и на Украине. Расследование началось после обращения одной из пострадавших в полицию.

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