Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей

В индийском городе Майлаварам, штат Андхра-Прадеш, термиты съели полмиллиона рупий, которые накопил фермер. Об этом сообщает Newsflare.

52-летний свиновод Биджили Джамалайа (Bijili Jamalayya) хранил деньги в старом железном сундуке. Ему удалось отложить 500 тысяч рупий (510,2 тысячи рублей), которые он планировал потратить на строительство дома.

Джамалайа обнаружил термитов, когда ему потребовались средства на текущие расходы. Он открыл сундук и увидел, что туда забрались насекомые. Они прогрызли в пачках купюр большие дыры и сделали их непригодными для использования.

Ни у свиновода, ни у его родственников не было счетов в банке, поэтому они пользовались только наличными. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что термиты уничтожили все деньги, которые были у его семьи. Ему пообещали помочь.

В 2017 году сообщалось, что в Индии коза съела пачку денег, которую фермер предполагал потратить на покупку кирпичей. Купюры лежали в кармане брюк, которые мужчина оставил за дверью ванной. К тому времени, когда он вышел, животное успело уничтожить 29 банкнот достоинством две тысячи рупий.