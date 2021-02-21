Названы сроки начала серийных поставок танков «Армата»

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» для Министерства обороны России начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора и главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова.

По его словам, контракты на поставку новейших танков для нужд армии уже подписаны, хотя их государственные испытания все еще не завершены. До конца текущего года в вооруженные силы поступит установочная партия машин. «С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — заявил Терликов.

Он отметил, что поступающие в армию «Арматы» будут оснащены новейшими боеприпасами. Их разработкой сейчас занимаются специалисты Росатома. «Армата создавалась для того, чтобы обеспечить превосходство над лучшими аналогами. Планку мы держим на нужной высоте», — подчеркнул гендиректор.