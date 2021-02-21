Названа польза хлеба

Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба приводит к ожирению. «Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий», — пояснила она.

По словам Костюченко, в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах. Она добавила, что белки ржи более полноценны по аминокислотному составу. «Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», — заключила она.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о неожиданной пользе кофе для похудения. Она указала, что если люди хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, будет усиливать частоту сердечных сокращений. «Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определенном коридоре ЧСС», — сказала врач.