Разоблачен миф о пользе острых специй против инфекций

Ученые Австралийского национального университета пришли к выводу, что острая пища в азиатских странах не помогает жителям избегать инфекций. Статья, разоблачающая миф о пользе специй против микроорганизмов, опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

Исследователи опровергли гипотезу «гастрономического дарвинизма», согласно которой острая пища помогает людям выжить в жарком климате, где риск заражения от еды может дорого обойтись организму с точки зрения здоровья и выживания. Хотя в жарких странах действительно популярны острые специи, ученые обнаружили, что частое употребление острых продуктов, наоборот, связано с высоким риском смерти не только от отравлений, но и по другими причинам, которые не связаны с пищей, например, с автомобильными авариями.

По словам специалистов, это не говорит о том, что острая пища снижает продолжительность жизни. Вместо этого существует множество социально-экономических показателей, которые могут коррелировать с частым употреблением специй. Тем не менее ученые исключили ряд возможных объяснений, включая климат, плотность населения, культурное разнообразие, биоразнообразие и количество выращиваемых культур.