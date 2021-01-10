Ученые назвали бергамот эффективным в борьбе с раковыми клетками

Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда назвали бергамот продуктом, способным уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток. К такому выводу они пришли в результате исследования, результаты которого опубликованы в издании Bioenergetics.

Ученые установили, что бергамот содержит вещества брутьеридин и мелитидин, которые эффективно подавляют ферменты холестерина, а также способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток. При этом, в отличие от используемых в медицине лекарственных препаратов из группы статинов, бергамот не имеет побочного эффекта.

По мнению исследователей, на этом основании бергамот можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.

Ранее сообщалось, что ученые Тель-Авивского университета в Израиле раскрыли, что система CRISPR-Cas9 — эффективное средство против метастатического рака. Исследователи разработали липидные частицы, которые нацелены на опухолевые клетки и несут с собой молекулы РНК, кодирующие «молекулярные ножницы».