Доказана опасность жирной пищи

Ученые из Китая доказали опасность употребления жирной пищи. Об этом сообщает iNews.

Отмечается, что жареная пища увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Учеными были проанализированы результаты 19 исследований, участниками которых были 562,4 тысячи человек. Средний срок наблюдения за участниками составил более девяти лет. За это время среди них были выявлено 36,7 тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

Исследователями была обнаружена четкая линейная связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Выяснилось, что риски увеличиваются с каждыми дополнительными 114 граммами жареной еды в неделю.

Ранее ученые из Китая, Австралии и Катара обнаружили неожиданный вред от регулярного потребления куриных яиц. Эксперты проанализировали данные о питании 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы. Ученые установили, что ежедневное потребление более 38 граммов яиц увеличивает риск развития диабета второго типа на 25 процентов. У людей, которые ели по одному яйцу в день (более 50 граммов), риск заболевания возрастал на 60 процентов. Среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин.