Выявлена смертельная опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде объяснили, почему жирная пища может способствовать развитию и быстрому прогрессированию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что употребление насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, которое связано с быстрым развитием и летальностью рака простаты. Эти вещества влияют на активность гена MYC, кодирующий фактор транскрипции, который регулирует активность многих других генов, в том числе тех, что отвечают за деление клеток. Мутации в MYC вызывают глубокую перестройку в клеточных программах, стимулируя рост раковых клеток.

Специалисты проанализировали данные о рационе питания 319 пациентов, обнаружив, что употребление животного жира вызывает избыточную экспрессию гена MYC. Это было подтверждено на мышиной модели рака простаты. Пациенты, у которых был самый высокий уровень потребления жиров, в четыре раза чаще умирали от рака независимо от возраста и наличия ожирения.

Результаты предполагают, что течение болезни можно ослабить с помощью эпигенетической регуляции гена MYC, подавляя его активность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!